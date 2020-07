Bernard Butler, conocido como el guitarrista de los primeros Suede, entre otras iniciativas, ya tiene un nuevo proyecto junto a la cantante Catherine Anne Davies bajo el título In Memory Of My Feelings y que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre a través del sello Needle Mythology.

Según los autores de este trabajo, escribieron y grabaron todas las canciones en solamente 15 días, aunque llevaban cerca de cuatro años planificando todos los detalles.

Ya podemos escuchar un primer adelanto titulado The Breakdown a continuación.

Si os apetece conocer más detalles, aquí os dejamos el tracklist completo a continuación, incluyendo hasta una versión de Madonna:

The Breakdown Ten Good Reasons Sabotage (Looks So Easy) In Memory Of My Feelings I Know Judas No More Tears To Cry The Waiting Game The Patron Saint Of The Lost Cause FOH Live To Tell The Patron Saint Of The Lost Cause (Harmonium Version)

BIOGRAFÍA DE BERNARD BUTLER

Bernard Joseph Butler es un músico inglés, compositor y productor discográfico conocido por ser el primer guitarrista de Suede hasta su partida en 1994. Algunos críticos lo han aclamado como el mejor guitarrista de su generación, como el periodista de la BBC Mark Savage, que le llamó “uno de los guitarristas más originales e influyentes de Gran Bretaña“.

Inmediatamente después de dejar Suede, formó el dúo McAlmont & Butler con David McAlmont. Butler luego lanzó dos álbumes en solitario bajo su propio nombre, People Move On y Friends and Lovers en Creation Records. En 2001, Butler se asoció con McAlmont para un segundo álbum de McAlmont & Butler, Bring it Back. En 2004 Butler formó un nueva banda con Brett Anderson, The Tears, basada en el mismo estilo que produjo sus primeros éxitos con Suede a principios de la década de 1990.

Fuente: Wikipedia

DISCOGRAFÍA DE BERNARD BUTLER

Con Suede

Suede (1993)

Dog Man Star (1994)

Sci-Fi Lullabies (1997)

En solitario

People Move On (1998)

Friends and Lovers (1999)

Bernard Butler & Edwyn Collins (2002)

Con McAlmont & Butler

The Sound Of… McAlmont & Butler (1995)

Bring It Back (2002)

Con The Tears

Here Come The Tears (2005)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE BERNARD BUTLER

