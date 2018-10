Belle & Sebastian pondrán la banda sonora de una comedia británica

La banda escocesa, que ha publicado recientemente una trilogía de EP-s, ha anunciado un nuevo proyecto. En este caso, Belle & Sebastian han sido escogidos por el comediante Simon Bird para poner la música de su debut en la dirección.

De esta forma, el grupo de Glasgow firmará la banda sonora de Days Of The Bagnold Summer, ópera prima de Bird como realizador. Éste es reconocido en Reino Unido por su papel como uno de los protagonistas de las películas The Inbetweeners.

En cuanto a la cinta que contará con la música de Belle & Sebastian, se trata de una comedia, según informa Deadline, sobre un quinceañero amante del heavy metal que es obligado a pasar todo el verano con su madre después de que sus planes de irse a Florida se trunquen en el último minuto.