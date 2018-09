Belle & Sebastian anuncian las primeras bandas de su crucero-festival por el Mediterráneo

Si ya estás haciendo planes para el próximo verano, Belle & Sebastian tienen una propuesta irresistible. La banda escocesa ha organizado su propio crucero llamado The Boaty Weekender, que saldrá de Barcelona hacia Cagliari entre los días 8 y 12 de agosto del año que viene.

Aunque ya sabíamos de sus planes, no ha sido hasta esta semana cuando hemos conocido las primeras bandas que acompañaran a Belle and Sebastian en este viaje. Se trata de nombres como Camera obscura, que vuelven a los escenarios para esta ocasión tan especial, Mogwai, Django Django, Alvvays, The Buzzcocks, Japanese Breakfast, Honeyblood, Kelly Lee Owens, Nilüfer Yanya, Whyte Horses, Tracyanne And Danny de Camera Obscura y, como representantes nacionales, nuestras queridas Hinds.

A lo largo del barco habrá cinco escenarios, y cada banda actuará varias veces, de forma que nadie se pierda ni una sola actuación de sus bandas favoritas. Además, habrá muchos más grupos que se irán incorporando al cartel de lo que promete ser uno de los acontecimientos del verano.

Un barco, el mar Mediterráneo y mucha música, ¿qué más se puede pedir?

Si no te lo quieres perder, entra en la web oficial y hazte con tu estancia. No son precisamente unas vacaciones baratas, desde luego, pero parece que van a valer muchísimo la pena.