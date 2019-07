Belle And Sebastian comparten un nuevo tema, “Sister Buddha”

Belle And Sebastian han compartido el nombre de los temas que conformarán la banda sonora de la película ‘Days of the Bagnold Summer’, de la que se han encargado al completo. Además, han presentado un primer tema de este álbum, “Sister Buddha”, que ya se puede escuchar en plataformas digitales.

El disco saldrá el 13 de septiembre a través de Matador y cuenta con trece temas entre los que se encuentran nuevas versiones de canciones como “Get Me Away From Here I’m Dying” y “Know Where the Summer Goes”. Otra de las canciones destacadas es “Safety Valve”, un tema anterior a la banda y que lleva existiendo desde “quizás hace 25 años”, ha explicado el portavoz de la formación, Stuart Murdoch, en un comunicado.

El tracklist de la banda sonora está conformado por los siguientes temas:

Sister Buddha (Intro) I Know Where the Summer Goes Did the Day Go Just Like You Wanted? Jill Pole I’ll Keep It Inside Safety Valve The Colour’s Gonna Run Another Day, Another Night Get Me Away From Here I’m Dying Wait and See What the Day Holds Sister Buddha This Letter We Were Never Glorious

La película ‘Days of the Bagnold Summer’ es una adaptación de la novela gráfica de Joff Winterhart’s, que narra el verano de un joven británico, escuchando heavy metal y tratando de convivir con su madre bibliotecaria. Con su fecha de estreno en 2020, será protagonizada por Earl Cave (“The End of the F***ing World”), Monical Dolan, Rob Brydon, Alice Lowe, Tamsin Greig, y Elliot Speller-Gillot.