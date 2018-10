Beirut anuncia nuevo álbum: “Gallipoli”

La banda estadounidense liderada por Zach Condon, Beirut, ha anunciado un nuevo álbum tras doce años de carrera y cuatro LPs en el mercado.

Así lo anunciaba el frontman del grupo a finales de verano mediante un comunicado en la web oficial de Beirut. En él, explicaba que Gallipoli comenzó cuando consiguió enviar su viejo órgano Farfisa a Nueva York desde la casa de sus padres. Con él había escrito todo su primer álbum (Gulag Orkestar) y gran parte del segundo (The Flying Club Cup). Comenzó a escribir Gallipoli en el invierno de 2016 y reservó un estudio nuevo en Manhattan llamado Relic Room durante tres semanas. Junto al productor Gabe Wax y sus compañeros de banda, comenzó a grabar lo que sería su quinto álbum de estudio. Utilizaron distintas máquinas de efectos, además del órgano Farfisa recién arreglado.

El primo de Condon, Brody Condon, fue el encargado de diseñar la portada del disco junto a Zach. Tras unos meses más escribiendo, Condon decidió continuar la grabación de Gallipoli en Europa. Más concretamente en Italia. Los próximos meses Zach se dedicó a escribir en jornadas de 12 a 16 horas mientras sus compañeros de banda estaban de gira con otros grupos.

La canción que da nombre al álbum, Gallipoli, fue escrita por Condon tras haber visitado la ciudad italiana, en un mismo asiento parando solamente para comer. Fueron unas diez horas tocando y escribiendo.

Finalmente, el cantante volvió a Berlín para retocar algunas partes vocales y en algún momento se dio cuenta de que el álbum estaba listo. El álbum fue masterizado por el músico e ingeniero Francesco Donadello en Berlín.

Aún no se conoce la fecha de lanzamiento del próximo álbum de Beirut, aunque es posible que el sonido sea similar a su LP anterior No No No, ya que ambos comparten el mismo productor.