Beck colabora con Robyn y The Lonely Island en una nueva canción

El cantante norteamericano ha contado con la ayuda de Robyn y The Lonely Island, el proyecto musical del cómico Andy Samberg, en una nueva canción. Super Cool, el tema recién estrenado por Beck, forma parte de la banda sonora de la película de animación The Lego Movie 2.

Esta secuela cinematográfica llega a la cartelera española este viernes 8 de febrero y, en su versión original, nombres como Chris Pratt, Elizabeth Banks o Charlie Day ponen voz a los protagonistas.

La canción de Beck, Robyn y The Lonely Island se incluye en el ‘soundtrack’ de esta cinta. Sin embargo, la pieza ya se puede escuchar en plataformas de streaming como Spotify.

Parece que Beck le ha cogido el gusto a esto de aparecer en bandas sonoras o similares. No en vano, en su historial ha participado en la música de filmes como Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Además, este mismo viernes se publica un álbum inspirado por la película Roma del director azteca Alfonso Cuarón. En él aparece Tarantula, compuesta por Beck, quien interpretó recientemente el corte en la televisión estadounidense junto a Feist y Bat For Lashes.