Beck colabora en el nuevo tema de Cage the Elephant

El músico y cantante estadounidense es la estrella invitada de la última canción compartida por Cage the Elephant. La banda de Kentucky publica el próximo 19 de abril su quinto álbum de estudio, titulado Social Cues.

Tras compartir el primer single de adelanto, Ready To Let Go, a comienzos de año, el grupo ha estrenado ahora Night Running. Beck, ganador del Grammy a Mejor álbum de música alternativa este año por Colors (2017), colabora en la canción.

Recientemente se anunciaba una gira veraniega de Beck y Cage the Elephant por Estados Unidos y Canadá junto a Spoon. La unión de los primeros se traduce ahora en un tema que posiblemente aprovechen para interpretar en vivo en el tour que les mantendrá ocupados los meses de julio y agosto. Otras formaciones más jóvenes como Starcrawler, Wild Belle o Sunflower Bean les acompañan en diferentes tramos del recorrido.

No es la única canción que Beck ha grabado en los últimos meses. Pese a que su laureado último disco data de 2017, el vocalista aportó el tema Tarantula al trabajo recopilatorio inspirado por la oscarizada ROMA de Alfonso Cuarón. Más cercano en el tiempo se encuentra su colaboración con The Lonely Island y Robyn para la banda sonora de la animada The Lego Movie 2.