Beastie Boys anuncian re-edición en vinilo de tres álbumes de su discografía

Por más que pase el tiempo, siempre echaremos de menos a los Beastie Boys. Pero puede que con las últimas noticias que confirman la re-edición en vinilo de tres de sus últimos trabajos, nos sintamos un poco mejor. Los elegidos han sido Hot Sauce Committee Part Two (2011), To the 5 Boroughs (2004), y su recopilatorio The In Sound From Way Out! (1996).

Todos ellos saldrán a la venta el próximo 8 de diciembre, pero ya pueden ser encargados aquí. Además, han compartido con nosotros cuál será el aspecto de estas re-ediciones, y hay que reconocer que lucen bastante bien.

Back on vinyl! These 3 will be back at your local record store on Dec 8, but you can pre-order today at: https://t.co/DqPcqMWRSY pic.twitter.com/aU7ZmNqGmW — Beastie Boys (@beastieboys) November 9, 2017

Así que ya sabes, si ya estás pensando en tus posibles regalos navideños, quizá estas novedades del trío de Nueva York llegan en el momento adecuado.