Baywaves publican nuevo single, vídeo y comienzan gira británica

Tras un par de Eps, Only For Uz (2016) e It´s Been Like publicado hace solo unos meses, la banda cántabro-madrileña vuelve a la carga con un nuevo single y vídeo titulado Over Time, en el que se perciben estilos tan variados como el yacht-rock 70s, el hip-hop y el neofunk llenando el molde hipnopop y dreamy característico del grupo. Este nuevo single supone además el estreno de la banda en el sello británico Heist or Hit.

Baywaves abordan en la canción la desesperación millennial, una generación ansiosa y cansada por un caos que no ha creado pero que no quiere ser cómplice del cinismo. Hijos de la crisis económica, Baywaves le han dado valor a sonar diferentes, coqueteando con diferentes géneros; capaces de crear un espacio ambiguo y abstracto que puede ser a la vez político y empático. Over Time rebosa guitarras en clave slacker-jazz, sintetizadores bañados por el sol, una línea de bajo serpenteante y beats zapateantes.

Baywaves son magos del sonido, capaces de trazar influencias muy dispares pasando de la psicodelia a ritmos brasileños o referencias algo más comerciales como Hall & Oates. Llegando a su sonido maestro, el hipnopop, donde el resultado son canciones de pop bonitas sumergidas entre capas más hipnóticas, así es como Baywaves describe su música.

Aquí os dejamos el nuevo vídeo de la banda que ha sido dirigido por Diego Jiménez.

Gira de Baywaves

Y a continuación las fechas de la nueva gira de Baywaves, donde presentarán su nuevo single entre otras canciones en la carretera con una gira por varias ciudades del Reino Unido, Irlanda y España que comienza este jueves en Madrid (entradas aquí) y que pasará por Londres, Manchester o Dublin, entre otras.

· 18 de octubre – Madrid, Spain (Changó, Tomavistas Ciudad)

· 19 de octubre – Bilbao, Spain (Kafé Antzokia, Bilboloop)

· 20 de octubre – Birmingham, UK (All Year’s Leaving Festival)

· 21 de octubre – Liverpool, UK (Sound Food & Drink, +Our Girl)

· 22 de octubre – Manchester, UK (Eagle Inn)

· 23 de octubre – London, UK (The Waiting Room)

· 24 de octubre – London, UK (The Dome, +Her’s)

· 25 de octubre – Dublin, Ireland (East Side Tavern)

· 16 de noviembre – Valencia, Spain (TBA)

· 23 de noviembre – Sevilla, Spain (Monkey Week)