Bat For Lashes vuelve con un nuevo disco inspirado en Los Ángeles

La compositora y multiinstrumentista británica Natasha Khan (Bat For Lashes) ha anunciado un nuevo disco titulado ‘Lost Girls’. El álbum, que llegará el 6 de septiembre vía AWAL, fue grabado en Los Ángeles, ciudad estadounidense que inspira el sonido del contenido incluido en el trabajo.

Esta referencia supondrá el quinto LP de Bat For Lashes desde que comenzara el proyecto en 2006. Su último esfuerzo llegó en 2016 bajo el título de ‘The Bride’.

Además de la ciudad angelina, las nuevas canciones de Bat For Lashes habrían tenido como influencia el haber crecido en los años 80. No en vano, Khan nació en 1979 y su juventud la vivió en la mencionada década. La cantante ha compartido el primer adelanto del largo, “Kids in the Dark”, para ir abriendo boca de cara a la publicación.

Entre el lanzamiento de su cuarto disco y su continuación prevista para los próximos meses, Natasha Khan no ha estado de vacaciones. La intérprete firmó la banda sonora de la serie ‘Requiem’ de la BBC junto a Dominik Scherrer y colaboró con Haxan Cloak en el score del cortometraje ‘Light Beings’. Con el primero de estos trabajos, Bat For Lashes recibió este 2019 el premio Ivor Novello para la Mejor Banda Sonora en Televisión.