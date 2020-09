Bat For Lashes vuelve con la grabación en estudio de la versión que lleva haciendo en directo desde 2016 del clásico de The Carpenters We’ve Only Just Begun.

La versión, que la propia Natasha Khan ha producido conjunto a TJ Allen, fue grabada en Los Ángeles durante el confinamiento con solo voz y piano, mientras que Hugh Brunt y la London Contemporary Orchestra añadieron posteriormente los instrumentos de cuerda.

En cuanto a la canción original, fue uno de los temas incluidos en Close to You, el segundo álbum de estudio del dúo estadounidense formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter, lanzado el 19 de agosto de 1970.

Bat For Lashes – We’ve Only Just Begun (versión de los Carpenters)

BIOGRAFÍA DE BAT FOR LASHES

A finales de 2006, Bat for Lashes (nombre artístico de la cantautora Natasha Khan) irrumpió en la escena indie-pop del Reino Unido con su ecléctico sonido en FUR AND GOLD, nominado para el premio Mercury. Canalizando claramente a aventureros predecesores como Tori Amos, Bjork y Kate Bush, Khan sin embargo recorta su propia figura adornando meticulosamente temas de atmósfera recargada impregnados de melancolía y misticismo. La artista también llamó la atención por su atrevido sentido de la moda, que parece basarse en la fantasía y en influencias de los indios nativos de América.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE BAT FOR LASHES

Fur and Gold (2006)

Two Suns (2009)

The Haunted Man (2012)

The Bride (2016)

Lost Girls (2019)

