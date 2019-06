Bastille publica nuevo videoclip para “Joy”

Doom Days, el fascinantemente asertivo tercer álbum de Bastille, es un disco de esperanza en tiempos turbulentos. Creado por Dan Smith con sus compañeros Kyle Simmons, Will Farquarson y Chris ‘Woody’ Wood, y el productor Mark Crew, ve como la banda nominada al Grammy y galardonada con Brit se agranda y se abre como nunca antes.

Doom Days marca un giro perceptivo de su antecesor, el aclamado disco #1 Wild World, que se enfrentaba al mundo y a las acciones de los poderosos. Grabado en 2018 en el estudio de la banda en el sur de Londres, One Eyed Jacks, el nuevo trabajo refleja la necesidad de desconectar y escapar a la vez que lleva al oyente por una noche a la búsqueda de distracción del apocalipsis reinante; para formar parte de las voces que cantan a gritos en la parte de atrás de un Uber que recorre la ciudad (el eléctrico tema Quarter Past Midnight), siendo amados en compañía de buenos amigos (un futuro clásico 4AM), un ligue imprevisto (Another Place) o el final de la noche deseando estar con alguien (el cautivador tema Those Nights). Se deleita en las malas decisiones que tomamos a nivel personal, en nuestras relaciones, y en general a gran escala (Bad Decisions), cuenta una historia con la que nos podemos identificar fácilmente al plantear cómo te puedes ver acorralado en una fuerte discusión sobre la problemática mundial cuando lo único que deseas es pasártelo bien (Million Pieces), y la amarga asunción de las ansiedades actuales, abordando la adicción al teléfono, al porno, a las noticias falsas y la negación acerca del cambio climático (en el inflexible corte Doom Days).

Es el trabajo más vital y logrado de Bastille, con letras más arriesgadas, que abordan preocupaciones universales desde una mayor intimidad. Es un hervidero de ideas y energía. Su sonido es muy diverso y abarca el góspel, el house, el R&B por citar algunos estilos, e incorpora instrumentación inspirada en su aclamada gira, Re-Orchestrated tour. El álbum resulta a veces retrospectivo, íntimo, político y quizás también sea su álbum más bailable, con temas como Million Pieces y Nocturnal Creatures con un sonido noventero breakbeat y ganchos de garage británico. Con referencias culturales pop inteligentes, cortes de dialógo que enmarcan estados anímicos y un elenco de coristas y texturas vocales en el marco de la noche que ayudan a elevar muchos momentos especiales del álbum.

Doom Days también es un disco en celebración de las conexiones humanas reales que nos incita a buscar momentos de júbilo. Comienza en una carrera a bordo de un Uber por toda la ciudad, y termina andando en el suelo de la cocina, al ritmo del eufórico y sanador nuevo single Joy, donde los demonios de la resaca vital son ahuyentados por la simple llamada de alguien especial.

“Ese destello de esperanza al final del disco lo dice todo” comenta Dan. “Un pequeño gesto de humanidad puede salvarte del precipicio“.