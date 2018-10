Bastille anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

La banda inglesa Bastille ha anunciado a través de sus redes sociales su próxima y exclusiva gira, que pasará por las principales ciudades de Europa, en las que Barcelona y Madrid se han hecho un hueco.

No hace mucho que les tuvimos por Madrid, en el Dcode festival, donde realizaron un magnífico concierto en el que nos demostraron, una vez más, por qué son una de las bandas con mejor directo de toda inglaterra. Y son varios galardones los que corroboran esto, incluyendo un premio NME al mejor album de 2017, con Wild World.

Nuevas canciones

Según ha declarado el cantante de Bastille , Dan Smith, esta gira ofrecerá la posibilidad al fan de poder escuchar en primicia nuevas canciones de su próximo disco, y nuevas versiones de los temas ya publicados por la banda. Y es que se trata de una gira muy exclusiva: los recintos en los que se realizará son muchos más reducidos a los que están acostumbrado a realizar la banda.

Cabe destacar la popularidad de Bastille, una banda que puede colgarse el hito de haber vendido más de 15 millones de singles y 6 millones de copias de sus discos Bad Blood, All This Bad Blood, VS. y Wild World.

Bastille en Madrid y Barcelona

Las fechas confirmadas de la gira por tierras españolas son:

Barcelona – Sala Razzmatazz – 27 de febrero de 2019

27 de febrero de 2019 Madrid – Palacio de Vistalegre – 28 de febrero de 2019

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 3 de octubre a las 10 de la mañana a través de la preventa exclusiva de Livenation. No será hasta pasadas 48 horas, el 5 de octubre, cuando se abra la venta general en livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster.

El precio de las entradas será de 35€+ gastos de gestión.