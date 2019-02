Barbott vuelven (y prueban con el castellano) con dos nuevas canciones

Los barceloneses Barbott vuelven hoy con dos nuevas canciones que suponen los primeros adelantos de su próximo disco, además de estrenar el videoclip de Find Us, tema con el que se estrenan por primera vez en castellano (aunque no lo parezca curiosamente por el título).

El nuevo trabajo de los barceloneses es la la diana a la que apuntaban todos sus anteriores trabajos. Tras sus primeros EP’s Margarita (2013) y Games for two (2014); su espléndido primer álbum Curves (La Cupula Music Records. 2016) y el single The Times (La Cupula Music Records. 2018), que los ha llevado a situarse en un atalaya del ecosistema musical español y asomarse al mercado internacional con su edición en Japón, ahora nos traen la madurez que necesitaba su carrera con Projections (La Cupula Music Records. 2019), un álbum que corrobora todo cuanto prometían sus anteriores y que verá la luz el próximo 8 de Marzo.

En Projections, están esos riffs envolventes, esa voz seductora y misteriosa, esos ritmos atractivos y esas melodías adictivas, pero se suma un invencible toque de clase adquirida en el estudio y los escenarios. El nuevo trabajo llega, además, con dos canciones en castellano para hablarnos al oído de cosas importantes. Hoy ven la luz sus dos primeros singles, Find Us y Part Of You Now, una muestra precisa de todo ello. Además, presentan un videoclip de animación hecho por Miquel Donat.

“Find Us es nuestra primera canción en español. Las letras son un intento de recrear un patrón lírico común en la música producida por hombres occidentales de clase media. En otras palabras, tratamos de hablar de revolución, amor y muerte de una manera incomprensible. Part of You Now se basa en la teoría del proceso irónico. Nuestro objetivo era representar este fenómeno psicológico tanto líricamente, mediante una historia sobre obsesión y narcisismo, como musicalmente, a través de riffs aparentemente pegadizos”, afirman.

El disco ha sido producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T Firefly), que ha aportado la consistencia y creatividad sonora necesarias para que las ideas de Barbott brillen con luz intensa en los altavoces.