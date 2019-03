Band of Skulls estrenan su nuevo single “We’re Alive”

Band of Skulls están de vuelta con nuevo single titulado We’re Alive, qué estará incluido en el nuevo disco que lanzarán el próximo 12 de abril. Este nuevo trabajo se llamará Love Is All You Love y ha sido producido por Richard X.

Según la banda y su sello, es un trabajo que irradia positivismo pese a haberse inspirado en estos tiempos problemáticos. “Es imposible no verse afectado por el miedo a todo esto y esa sensación de impotencia, pero hemos hecho un esfuerzo concreto para no hacer un disco de depresión porque no pensamos que nadie quiere escuchar un disco oscuro, deprimente en estos tiempos, queríamos transmitir un sentimiento de euforia en la canción”, afirman.

Band Of Skulls apoyarán el lanzamiento del nuevo disco con una serie de conciertos especiales durante la semana del lanzamiento, dando el pistoletazo de salida con un concierto en su ciudad (Southampton Central Hall) el 11 de abril y tras lo que sumarán una actuación en el Islington Assembly Hall en Londres el 16 de abril. Los invitados serán Defcon Lawless (Southampton, Bath, London), Colin McLeod (Manchester, Glasgow) y Sam Johnson (Brighton).

Love Is All You Love se grabó en los Miloco Studios de Londres, en el propio estudio del grupo en Southampton y en el The Smoakstack en Nashville. Tras la amistosa salida del batería Matt Hayward en 2017, Russell Marsden (guitarra, voz) y Emma Richardson (bajo, voz) comenzaron el proceso de composición para el disco y rápidamente acumularon una gran cantidad de nuevas canciones. La banda colaboró en la grabación, con el innovador productor Richard X (Pet Shop Boys, Goldfrapp, New Order, Sugababes), que creó una dinámica interesante que alentaba un nuevo espíritu de experimentación que combina elementos en directo y electrónicos. El álbum también cuenta con percusión de Julian Dorio de Eagles Of Death Metal.

