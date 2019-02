Bad Religion anuncia su nuevo disco para mayo con un primer adelanto

Las leyendas del punk rock Bad Religion regresan con su decimoséptimo álbum de estudio titulado Age of Unreason, un trabajo conceptual que por primera vez gira en torno al panorama político norteamericano tras la elección de Trump. En palabras del guitarrista Brett Gurewitz: “Hoy, valores como la verdad, la libertad, la igualdad, la tolerancia y la ciencia están en verdadero peligro. Este álbum es nuestra respuesta“.

Age of Unreason se publicará el próximo 3 de mayo a través de Epitaph Records,y hoy ya podemos escuchar el adelanto Chaos From Within.

Si quieres verlos en directo, estas son las fechas concretas de su gira europea que les traerá por Barcelona, Madrid y Vitoria.

Fechas Europeas Confirmadas

*Punk in Drublic