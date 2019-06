Azkena Rock 2019: Ocho actuaciones recomendadas del festival vitoriano

Los días 21 y 22 de junio la campa de Mendizabala volverá a ser el lugar de encuentro de los aficionados más rockeros de España. El Azkena Rock celebra esas fechas su mayoría de edad (18 ediciones) con un cartel en el que una numerosa cantidad de bandas se estrenan en el festival vitoriano. En algunos casos, como en el de Tesla o The B-52’s, sorprende más que en otros.

Asimismo, y ante las críticas de precedentes cercanos en el tiempo, este 2019 la programación cuenta con el mayor porcentaje de mujeres de la historia del festival. La presencia sigue siendo escasa, pero el avance es evidente con varias formaciones siendo lideradas por voces femeninas. Además, el Azkena Rock vuelve a recuperar para este año las luchas extremas mexicanas, que estarán ubicadas en el espacio Trashville.

En esta ocasión serán Stray Cats, que han lanzado nuevo disco (’40’) para celebrar sus 40 años de existencia; los mencionados The B-52’s, en su gira de despedida; y los más contemporáneos Wilco, que vuelven al evento 13 años después, los que encabecen el Azkena Rock. Sin embargo, la edición de 2019 cuenta en el grueso del cartel con una nómina de propuestas muy recomendables y que deberían ser imprescindibles en cualquier ruta:

Glassjaw

La banda neoyorquina pondrá el punto hardcore al Azkena Rock 2019. Liderados por el vocalista Daryl Palumbo y el guitarrista Justin Beck, Glassjaw aterrizarán en Vitoria dos años después de publicar ‘Material Control’. El tercer álbum de estudio de los estadounidenses se hizo esperar un total de quince años.

El viernes a las 02:00 en el escenario Respect.

Incompatible con: The Hillbilly Moon Explosion.

Lucero

Una de esas bandas que se estrena en el Azkena Rock y que no se explica cómo nunca antes había pasado por Gasteiz. Los seguidores de Wilco tienen una cita ineludible la primera jornada con el grupo liderado por la desgarrada voz de Ben Nichols. Presentarán las canciones de su último disco, ‘Among The Ghosts’ (2018).

El viernes a las 20:45 en el escenario Love.

Incompatible con: Deadland Ritual y The Cheating Hearts.

Meat Puppets

El trio comandado desde los 80 por los hermanos Kirkwood aterriza por primera vez en el Azkena Rock para presentar nueva música. Meat Puppets publicaron a comienzos de año ‘Dusty Notes’, su primer trabajo de estudio en seis años. Emblemas del sonido cowpunk, influenciaron por ejemplo a Kurt Cobain, a quien arroparon como músicos invitados en el legendario acústico de Nirvana para la MTV en 1993.

El sábado a las 19:15 en el escenario Love.

Incompatible con: Tesla y The Courettes.

Melvins

Otros que tuvieron su peso e influencia en Nirvana fueron Melvins. El sonido pesado de la banda de Washington fue clave en la creación del movimiento grunge en Seattle. Buzzy Osborne y compañía no han parado desde su formación en 1983 y continúan editando discos con asiduidad. El último, ‘Pinkus Abortion Technician’, llegó en 2018.

El sábado a las 23:20 en el escenario Respect.

Incompatible con: Morgan y Los Torontos.

Neko Case

La cantautora estadounidense comenzó su carrera en los 90 en Canadá como batería de diferentes formaciones. Sin embargo, no fue hasta 1998 que su carrera empezó a despuntar como miembro de The New Pornographers. Desde entonces, ha compaginado la banda con su carrera como solista. En 2018 editó su último esfuerzo ajeno al grupo: ‘Hell-On’, en el que volvió a demostrar sus dotes compositivas.

El sábado a las 20:35 en el escenario Respect.

Incompatible con: Corrosion of Conformity y Deadbeatz.

Starcrawler

Con la intención de bajar la media de edad, siempre alta en el Azkena Rock, llegan a Gasteiz Starcrawler. La joven banda liderada por la extravagante y volcánica vocalista Arrow de Wilde recibió numerosos parabienes gracias a su debut homónimo (2018), cuya reválida está prevista para los próximos meses.

El sábado a las 02:10 en el escenario Love.

Incompatible con: Phil Anselmo & The Illegals.

Surfbort

La banda punk neoyorquina está de moda. Y nunca mejor dicho, porque Surfbort han sido las estrellas de una campaña de Gucci este 2019. Además, cuentan con el beneplácito de Julian Casablancas (The Strokes), cuyo sello Cult Records los fichó en 2017. Este mismo mayo han editado un EP, ‘You Don’t Exist’, que deja a las claras las intenciones del grupo.

El viernes a las 18:20 en el escenario Respect.

Incompatible con: Giante.

Tropical Fuck Storm

Acabamos la lista de recomendaciones del Azkena Rock 2019 con el aplaudido último proyecto de Gareth Liddiard y Fiona Kitschin de The Drones. Mucho groove y psicodelia desprenden Tropical Fuck Storm en su debut de 2018 (‘A Laughing Death In Meatspace’), además de una carga política ya común en la otra banda de la pareja. La baterista Lauren Hammel y la multiinstrumentista Erica Dunn completan la formación más esotérica musicalmente de la cita vitoriana.

El viernes a las 23:15 en el escenario Love.

Incompatible con: Blackberry Smoke y Los Duques de Monterrey.