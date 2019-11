Avey Tare presenta la primera cara de su nuevo EP

Avey Tare, más conocido como Dave Portner de Animal Collective, comparte la primera de las dos caras que conforman su nuevo EP de 12”, titulado Conference of Birds / Birds in Disguise. Enmarcado como dos lados distintos, Conference of Birds en la cara A y Birds in Disguise en la cara B, el nuevo EP presenta grabaciones de estudio de algunos temas que más han hecho disfrutar en directo a los fans del artista durante sus últimas giras. Puedes ver el videoclip dirigido por Natalia Stuyk para la cara A de Conference of Birds, que contiene las canciones “Midnight Special“, “Red Light Water Show” y “Disc One” a continuación: El EP Conference of Birds / Birds in Disguise estará disponible en formatos digital y en vinilo de 12” el 5 de diciembre, aunque el vinilo ya está en preventa en Domino aquí.