Ash estrenan nuevo single para celebrar sus 25 años de trayectoria

Tras anunciar el lanzamiento de su álbum Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash con BMG, previsto para próximo 14 de febrero de 2020, ahora Ash nos presentan su nuevo tema Darkest Hour Of The Night, incluido este gran álbum que incluirá todos sus éxitos, nuevos temas –como este-, rarezas y versiones.

Darkest Hour Of The Night es un tema nuevo, escrito por el cantante y guitarrista Tim Wheeler. Se grabó durante 2019 en los Atomic Heart Studios en Nueva York, y en él colaboran con sus vientos la reconocida banda estadounidense de indie-pop-art Rubblebucket.

En cuanto al nuevo disco, Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash rastreará la exitosa carrera discográfica de la banda, desde el impresionante single debut Jack Names The Planets (1994) hasta su último hit Buzz Kill (2018), incluyendo todos sus éxitos, nuevos temas, rarezas, versiones, etc.

Será, en definitiva, un lanzamiento con nuevos temas, además de sus 13 singles que fueron Top40 de singles en Gran Bretaña, Alemania, Escandinavia y medio mundo. Y además una increíble colección de rarezas donde destaca, entre muchas sorpresas, una versión de The Buzzcocks (Everybody’s Happy Nowadays) interpretada junto a Chris Martin de Coldplay.

Entre marzo y abril podremos disfrutarlo en directo con una gira de cuatro fechas: