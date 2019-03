Arranca la gira española de TOY

Los británicos TOY empiezan hoy martes 12 de marzo en Bilbao (Kafe Antzokia Club) la gira de su último y muy aplaudido disco, Happy In The Hollow, el cuarto de su carrera y el que ha cosechado mejores reseñas.

La gira seguirá por Madrid (el 13, Siroco), Zaragoza (el 14, Las Armas) y Barcelona (el 15, Sidecar). Happy In The Hollow es el álbum más directo de su trayectoria, una obra con la que han ganado confianza, en gran parte porque es el primer disco suyo en que sus cinco componentes se han encargado de todo (grabación, producción, mezclas), sin injerencias. El trabajo con el que se sienten más conectados, según han dicho.

TOY vinieron al mundo en 2010 en Brighton, cuando tras la separación de Joe Lean & The Jing Jang Jong, tres de sus componentes y dos fichajes externos (uno de ellos, la teclista española Alejandra Diez, que luego dejó la banda en septiembre de 2015), deciden formar un nuevo proyecto. Se presentaron en directo en diciembre de aquel año y al siguiente ya fueron programados en diversos festivales, apoyados continuamente por The Horrors, conjunto que les hizo de cicerone y a quienes telonearon en otoño de 2011 por el Reino Unido. En ese sentido, New Musical Express los incluyó en su lista de las 100 bandas que debes escuchar de 2012, con un comentario adjunto del bajista de The Horrors, Rhys Webb, que los describía como “la banda más emocionante de 2011 y mi favorita para 2012“. A finales de 2012 llegó su homónimo disco de debut, que cumplía con las expectativas y fue incluido en varios “best of the year” (en el del New Musical Express quedó en el puesto 19). La prensa, de hecho, no les ha dejado de alabar desde el principio.

Ahora, podremos comprobar en directo cómo suenan sus nuevas canciones

TOY