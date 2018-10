Arizona Baby publican nuevo disco y presentan nuevas fechas de conciertos

La banda vallisoletana liderada por Javier Vielba publica nuevo álbum el próximo viernes 26 de octubre bajo el título de Sonora. Arizona Baby regresan al panorama musical con su cuarto álbum oficial (el cual se edita en CD y formato de doble vinilo), tras cuatro años después de su anterior disco (Secret Fires) con el que tuvieron un gran reconocimiento de crítica y público, consolidando al trío como máximo exponente del indie-rock acústico y tras un paréntesis centrado en su otro proyecto, Corizonas.

Arizona Baby se reinventan una vez más sin perder sus raíces de filosofía básica, fieles a su rock’n’roll de aires sureños pero con ese toque acústico tan característico suyo. Desde su atractiva portada al último acorde, Sonora es un álbum que combina la frescura emocional de un grupo adolescente y la grandeza creativa de una banda enorme en su mejor momento.

Producido por Arizona Baby y registrado en tres estudios distintos: La Mina (Sevilla), Dobro (Valladolid) y ReviRock (Madrid), Sonora incluye doce canciones que van de lo inmediato sublime – como su incandescente primer single, UpDownAroundGo, al pulso contemporáneo de Make Believe (con Vielba a la armónica). Ejercicios de actualidad como el demoledor Devilish Minds o el contagioso What You Are (debut de Guille Aragón como autor y vocalista en Arizona). Hay también, como no, preciosismo instrumental (delicioso cruce de mandolina y guitarra) en Keep Yourself To Yourself, eco de los mejores noventa en Walking Contradiction, (ambos temas con la ayuda de Javi Vacas al bajo), o monumentos a la improvisación psicodélica como los 14 mágicos minutos de Just Say It’s So (donde el Sr.Marrón, directamente, se sale) que cierra la edición de este doble vinilo.

Aquí os dejamos el single de presentación de Sonora y abajo las fechas de la gira:

https://youtu.be/AILGHWMICzU

Gira Sonora de Arizona Baby: