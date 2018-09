Arctic Monkeys y Miles Kane suman fuerzas de nuevo encima del escenario

Alex Turner y Miles Kane siguen siendo antes de las figuras más inseparables de la música británica.

La gira de la banda de Sheffield ha vuelto al Reino Unido para una serie de conciertos en Londres, y ya en la primera noche, invitaron a Kane a subirse al escenario con ellos ante la alegría del público presente.

El músico británico, que además de su carrera en solitario comparte el proyecto The Last Shadow Puppets con Turner, interpretó 505 a la guitarra con la banda mientras el cantante del grupo seguía a los teclados.

Fue una forma magnífica de arrancar la noche, ya que no esperaron a los bises como a veces ocurre en estas colaboraciones, sino que fue la quinta canción del setlist, que arrancaron con Four Out Of Five, de su último trabajo, seguida de la potente intro de batería que abre Brianstorm.

Por si tenéis curiosidad (o morriña recordando sus visitas este pasado verano), aquí os dejamos el setlist completo.

Arctic Monkeys en directo en Londres. Septiembre 2018

‘Four Out of Five’

‘Brianstorm’

‘Snap Out of It’

‘Crying Lightning’

‘Teddy Picker’

‘505(with Miles Kane)’

‘Tranquility Base Hotel + Casino’

‘Do Me a Favour’

‘Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair’

‘Dancing Shoes’

‘One Point Perspective’

‘Cornerstone’

‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’

‘Knee Socks’

‘Science Fiction’

‘Do I Wanna Know?’

‘Pretty Visitors’

‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’

Bises:

‘Star Treatment’

‘Arabella’

‘R U Mine?’