Arctic Monkeys graban una sesión para Spotify Singles con versión incluida

¿Echáis de menos tener novedades de nuestros Monos Árticos favoritos? Pues bien, la banda de Sheffield ha optado por lanzar una versión de una canción sin título lanzada en el año 2004 del compositor Stephen Fretwell, quien colaboró como bajista con Alex Turner y Miles Kane en The Last Shadow Puppets, para una sesión de Spotify Singles, en la que las bandas graban sus propias canciones y una versión de otro artista.

Si no conocéis el tema, veréis que está muy en la línea del sonido por el que han optado en su último lanzamiento, así que parece una elección bastante natural.

Te dejamos a continuación la canción junto a la versión en vivo que han grabado de Four Out Of Five, otra de las canciones incluidas en este Tranquility Base Hotel and Casino en el que la voz de Turner al piano cobra un absoluto protagonismo.

Siguen la gira con apariciones sorpresa

La banda sigue con su gira de conciertos por Reino Unido, empezando por cuatro noches en Londres que arrancaron el pasado domingo con un invitado muy especial, Miles Kane, quién se unió al grupo para interpretar 505.