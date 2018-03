Arctic Monkeys lanzarán una exclusiva versión en vinilo de su disco debut

Mientras esperamos a que se decidan a confirmarnos la fecha de publicación de su esperadísimo sexto disco, que presentarán este verano en España con sus actuaciones en el Primavera Sound de Barcelona o el Mad Cool Festival de Madrid, Arctic Monkeys van a reeditar su álbum de debut en vinilo.

Se trata de una iniciativa conjunta con el servicio de suscripción Vinyl me, please, para el que la banda de Sheffield ha permitido que su álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de 2006 sea el disco del mes de abril. Además de este importante vinilo, los coleccionistas obtendrán un folleto de 16 páginas en el cual podrán encontrar las letras de las canciones y fotos de aquella época.

Si os queréis hacer una idea de cómo lucirá este exclusivo vinilo, os dejamos a continuación un vídeo donde lo explican a la perfección.

Rumores sobre el nuevo disco

Mientras tanto, seguimos esperando noticias oficiales, porque rumores sobre fechas de publicación de single y nuevo disco estamos teniendo muchas últimamente. Sin embargo, la banda no termina de definirse por vías oficiales. Seguiremos esperando…