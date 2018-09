Architects anuncian nuevo disco y girs tras la muerte de Tom Searle

Una noticia que nos alegra y que es una reivindicación de la propia banda tras la muerte, hace tres años, de su guitarrista y miembro fundador Tom Searle a causa de un cáncer.

Su hermano gemelo Dan ha querido rendir homenaje a Tom en la nota de prensa en la que revela los motivos de seguir adelante y el anuncio de la publicación de su octavo disco, acompañado de una gira que los traerá por nuestro país.

Dan, batería de la banda, se ha pronunciado de esta manera: “Teníamos dos opciones: Sentir lástima por uno mismo y creer que el mundo es un lugar horrible y dejar que nos venza, o hacer que nos inspire y vivir la vida que Tom hubiese querido que viviéramos“.

El disco, según el propio Dan, trata sobre el dolor, la pérdida y la esperanza de volver a salir a flote en los momentos difíciles.

El disco se titulará Holy Hell y será publicado, a través de Epitaph, el próximo 9 de noviembre. Este es el octavo trabajo de la banda inglesa de Brighton, tras el anterior All Gods Have Abandoned Us y ya se ha publicado el single de adelanto Hereafter que viene a acompañar al último lanzamiento de la banda en ese formato, Doomsday, publicado el año pasado y que también estará en el disco.

Tracklist definitivo de Holy Hell:

Death Is Not Defeat Hereafter Mortal After All Holy Hell Damnation Royal Beggars Modern Misery Dying To Heal The Seventh Circle Doomsday A Wasted Hymn

Además, el trabajo irá acompañado de un tour europeo que los traerá a nuestro país el próximo mes de enero, concretamente el 24 a la Razzmatazz de Barcelona y el 25 a la Santana27 de Bilbao.

Venta de entradas para Barcelona y Bilbao

Las entradas se pueden adquirir desde el viernes 14 de septiembre a las 10h en livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Carrefour y Halcón Viajes).

PRECIOS ENTRADA ANTICIPADA: 28€ + gastos de gestión en Barcelona y 25€ + gastos de gestión en Bilbao.

PRECIOS EN TAQUILLA: 32€ + gastos de gestión en Barcelona y 30€ + gastos de gestión en Bilbao.

SALIDA A LA VENTA GENERAL: desde el 14 de septiembre a las 10h en www.livenation.es, www.ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes y Carrefour)

POLÍTICA DE MENORES: Menores de 16 años deberán ir acompañados de su madre, padre o tutor legal.