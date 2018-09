Anunciado el remake como serie de TV de “Alta Fidelidad”… con Zoe Kravitz como protagonista

Alta Fidelidad es uno de esos libros y películas que los amantes de la música tenemos en alta estima. Tanto la obra de Nick Hornby como la película posterior protagonizada por John Cusack están dentro de la lista de favoritas de muchos de nosotros, y nunca mejor utilizado en este caso el tema de las listas, una de las obsesiones del protagonista. Ahora, en pleno 2018, se está preparando un remake de la película para el nuevo servicio de streaming que está preparando Disney, y desde luego, va a ser muy diferente al original. Para empezar, se mostrará la historia desde una perspectiva femenina, ya que la protagonista será Zoe Kravitz, hija de nada menos que Lisa Bonet, a quien recordaremos por su papel en la película como Marie de Salle, y el cantante Lenny Kravitz, que ya tiene una larga experiencia en cine con apariciones en The Brave One, Sin reservas, X-Men: primera generación, Divergente y también por su papel en la serie Californication.

Por ahora, sabemos que serán 10 episodios pero no tenemos muy claro, aparte de la protagonista, cómo seguirá la historia de Rob Gordon y su ya famosa tienda Championship Vynil, o simplemente será ella haciendo su papel pero ahora desde el punto de vista de una mujer. En el proyecto está involucrado el guionista original Scott Rosenberg, `pero no el autor original de la novela Nick Hornby, lo cual es la causa de las dudas que nos genera el proyecto y que comparte el actor original John Cusack. Esperemos que Disney sepa respetar el tono de la novela y la película y no lo conviertan en un producto “demasiado Disney”.