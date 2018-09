Anunciada una edición especial de la BSO de Breaking Bad por el 10º aniversario del estreno de la serie

Parece mentira, pero ya han pasado 10 largos años desde el estreno de Breaking Bad, la serie de culto protagonizada por Bryan Cranston que se inició en 2008 y finalizó tras su quinta temporada en septiembre de 2013. Ahora, para contentar a sus seguidores más aficionados a la música, se va a editar su banda sonora en un vinilo muy especial que se pondrá a la venta el próximo 30 de noviembre.

Esta edición especial incluirá 5 LPs de 10 pulgadas hechos con “cristal de Albuquerque“, así que ya os podéis imaginar el color que tendrán, y una portada específica por cada una de las cinco temporadas. Lo que va a ser muy difícil es conseguirla, ya que solo se pondrán a la venta 5.000 copias, así que si estás interesado, ya te puedes ir dando prisa.

Los contenidos incluirán varias de las canciones que sonaron a lo largo de la serie con artistas como The Walkmen, Fever Ray, Rodrigo y Gabriela, Knife Party y The Oh Sees, pero también pistas de diálogo original de la serie. Asimismo, obtendrás otros materiales exclusivos de la serie, como una tarjeta de identificación de Los Pollos Hermanos, un póster y comentarios del supervisor de las series Thomas Golubic. Desde luego, una pieza única de coleccionista que ya puedes reservar aquí.

Pre-Order: Breaking Bad: Music From The Original Series Albuquerque Crystal Coloured Numbered 5×10” Vinyl Boxset. All the songs on Heisenberg's blue vinyl. https://t.co/1OuqKWTQ8N pic.twitter.com/XrpZyXcWku — Recordstore.co.uk (@recordstore) September 21, 2018

Tracklist de la BSO por el 10º aniversario de Breaking Bad

Cara A

Dave Porter – “Breaking Bad Main Title Theme” (Extended)

Rodrigo y Gabriela – “Tamacun”

Working For a Nuclear Free City – “Dead Fingers Talking”

Glen Phillips – “The Hole”

WALT JR. – BAND AIDS (dialogue)

Darondo – “Didn’t I”

Cara B

Mick Harvey – “Out Of Time Man”

The In Crowd – “Mango Walk”

Ticklah – “Nine Years”

Fujiya & Miyagi – “Uh”

SKINNY PETE – SPELLING (dialogue)

The Silver Seas – “Catch Yer Own Train”

Cara C

The Walkmen – “Red Moon”

MARIE SCHRADER – SUPERMARKET (dialogue)

The Be Good Tanyas – “Waiting Around To Die”

Los Cuates de Sinaloa – “Negro Y Azul: The Ballad Of Heisenberg”

Calexico – “Banderilla”

Cara D

Far East Movement – “Holla Hey”

The Black Seeds – “One By One”

Blue Mink – “Good Morning Freedom”

WALTER WHITE – PLANS (dialogue)

Yellowman – “Zungguzungguguzungguzeng”

Cara E

GUSTAVO FRING – $3 MILLION (dialogue)

Chuy Flores – “Pollos Hermanos Veneno”

Los Zafiros – “He Venido”

Vince Guaraldi & Bola Sete – “Ginza Samba”

Teddybears feat. Eve – “Rocket Scientist”

Cara F

Prince Fatty – “Shimmy Shimmy Ya”

Son of Dave – “Shake A Bone”

The Association – “Windy”

SAUL GOODMAN – PRICING (dialogue)

Quartetto Cetra – “Crapa Pelada”

America – “A Horse With No Name”

Cara G

Alexander – “Truth”

Ana Tijoux – “1977”

SKYLER WHITE – QUICKEN (dialogue)

Bang Data – “Bang Data”

Fever Ray – “If I Had a Heart”

Cara H

JESSE PINKMAN – HOSPITAL (dialogue)

Apparat – “Goodbye”

Thee Oh Sees – “Tidal Wave”

SAUL GOODMAN – SLOPPY SECONDS (dialogue)

Taalbi Brothers – “Freestyle”

Cara I

Whitey – “Stay On The Outside”

MIKE EHRMANTRAUT – JESSE JAMES (dialogue)

The Peddlers – “On A Clear Day You Can See Forever”

Knife Party – “Bonfire”

Cara J

Tommy James & The Shondells – “Crystal Blue Persuasion”

The Limeliters – “Take My True Love By The Hand”

HANK SCHRADER – ASAC SCHRADER (dialogue)

Marty Robbins – “El Paso”

Badfinger – “Baby Blue”