ANOHNI colabora en la nueva canción del sudafricano Nakhane

La que fuera voz de Antony & The Johnsons ha participado en un nuevo tema. Se trata de New Brighton, una canción del artista sudafricano Nakhane Touré que pertenece a la edición especial de su último trabajo, You Will Not Die.

Esta reedición llega el 22 de febrero vía BMG e incluye esta colaboración con ANOHNI, nombre artístico de la cantante transgénero inglesa Antony Hegarty. La pieza llega acompañada de un vídeo dirigido por Iggy LDN.

Nakhane ha comentado que ha sido “increíble” haber podido trabajar con ANOHNI, quien según añade ha creado “un cambio tectónico” en su vida. “Quería que ella sonara como un antepasado en el tema: ‘Nunca vivas con miedo de nuevo’. Tan solo una simple línea, pero cantada por esa voz, se convierte en algo bíblico“, explica el autor africano.

ANOHNI, tras estar más de una década liderando el proyecto Antony & The Johnsons, presentó en 2016 su debut bajo esta identidad: Hopelessness. En 2017 editó un nuevo EP, Paradise, y desde entonces no ha vuelto a publicar material, aunque sí ha colaborado con otros artistas como Oneohtrix Point Never.