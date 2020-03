Anna Calvi estrena “Hunted” con grandes colaboraciones

Anna Calvi acaba de publicar Hunted, una reelaboración de siete canciones de Hunter de 2018 que cuenta con colaboraciones de Courtney Barnett, Joe Talbot (IDLES), Charlotte Gainsbourg y Julia Holter.

Habiendo publicado previamente Don’t Beat The Girl Out Of My Boy con Courtney Barnett y Eden con Charlotte Gainsbourg, hoy comparte el lanzamiento completo incluyendo Wish con Joe Talbot de IDLES y Swimming Pool con su compañera de sello Julia Holter.

Sobre trabajar con estos dos últimos músicos, Calvi dice: “Julia tiene una habilidad tan increíble para colorear su música de maneras inesperadas. Su creatividad y originalidad siempre me asombran. No tenía idea de que iba a hacer una pieza coral de “Swimming Pool”. Pero me sorprendió gratamente cuando lo escuché. Ella ha agregado algo tan inesperado y, sin embargo, algo que se siente tan hermoso y perfecto para esta canción. Es un talento único.

Joe tiene una energía urgente tan visceral que encajaba muy bien con Wish. Sin embargo, cuando escuché lo que él cantó en esta canción, también me sorprendió escuchar una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes y la encontré realmente bonita. Idles es una de mis bandas favoritas, así que fue una colaboración soñada para mí“.

Joe Talbot de IDLES dijo esto sobre la colaboración: “Anna Calvi es espectacular. Trabajar con ella es humilde y emocionante. Que me pidan que participe en uno de mis álbumes favoritos en la historia reciente es un privilegio, espero haber hecho justicia“.

Julia Holter agregó: “El impresionante poder de la actuación de Calvi aquí simplemente con voz y guitarra hizo que fuera tentador dejarlo solo o proporcionar un coro lejano que emergiera de las profundidades, solo algo para subrayar la pasión. Una de mis cosas favoritas para hacer es experimentar con capas de voces de fondo suave que se superponen y se frotan de manera agradable / aterradora, y esto fue extremadamente divertido, y fue un honor ser parte de este proyecto de Anna Calvi, ella es una feroz maestra de ella arte“.

Con un sonido más crudo que sus canciones originales, las canciones de Hunted brillan bajo la luz de una lente diferente, una que pone en primer plano la fragilidad innata de las composiciones y combina de manera exquisita la dicotomía del cazador y el cazado, lo primitivo y lo bello, los vulnerables y los fuertes.