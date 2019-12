Aniversario y nuevo disco para Alanis Morissette

Aquellos que ya hayáis cumplido los 40 o estéis a punto de hacerlo, recordaréis seguramente el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Tenemos una mala noticia. Os habéis hecho viejos. Este disco acaba de cumplir los 25 años, y para celebrarlo, ha anunciado una gira junto a Liz Phair y Garbage.

Pero además del homenaje, también llega el momento de lanzar nueva música. La canadiense publicará Such Pretty Forks in the Road, su nuevo trabajo, el 1 de mayo de 2020, poniendo fin de este modo a un silencio discográfico de ocho años.

Por ahora, ya podemos escuchar un adelanto llamado Reasons I Drink a continuación…