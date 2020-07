Animal Collective han decidido cambiar el título de uno de sus discos y la portada de uno de sus EPS por incluir estereotipos racistas tras reflexionar con motivo de las numerosas protestas contra el racismo que se han producido en todo el mundo tras la muerte de George Floyd.

La banda estadounidense ha anunciado que su disco de 2003 Here Comes the Indian incluye un estereotipo racista y pasará a llamarse simplemente Ark. Igualmente, la portada de su EP People de 2016, que mostraba a una niñera de raza negra con dos niños blancos, también será cambiada lo antes posible. La propia banda ha explicado las razones de los cambios en un extenso comunicado.

Comunicado de Animal Collective sobre los cambios por estereotipos racistas

En primer lugar, Animal Collective explican el cambio de la portada de People. “No hay forma de explicar por qué utilizamos esta portada, así que hemos decidido quitarla. Entendemos ahora que usar estereotipos racistas causa más daño del que cualquier explicación puede reparar, y pedimos perdón por ello“, aseguran. La banda, además, anunció que todos los beneficios que saque este disco en el futuro irán a iniciativas que luchan por la igualdad entre razas.

En cuanto a el cambio de título de Here Comes The Indian, explicaron que “con el máximo respeto a los indígenas, hemos creído que usar la palabra indio en el título de nuestro disco lanza el mensaje incorrecto, ya que trata a los indios americanos como un objeto, lo cual es todo lo contrario de lo que pretendíamos con nuestra música“. Por eso, han cambiado el título y también darán parte los beneficios de este disco a asociaciones que colaboran con los indios americanos.

Por último, la banda también cederá parte de los beneficios de sus diferentes discos a través de Bandcamp a estas y otras iniciativas benéficas, así como una donación de 10.000 $ que repartirá entre las asociaciones elegidas.

Puedes informarte mejor de esta iniciativa de Animal Collective y colaborar a través de su perfil en Bandcamp.