Andy Gill, líder de Gang of Four, fallece a los 64 años

Andy Gill, cantante y líder de Gang of Four, murió el pasado fin de semana a los 64 años debido a una enfermedad respiratoria. La noticia nos ha cogido con sorpresa, ya que el pasado mes de noviembre la banda había estado de gira, y nada hacía indicar tan fatal desenlace, que según podemos leer en el comunicado oficial a la banda, se ha producido de una forma muy rápida.

Como sus compañeros han recordado en el anuncio oficial, la gira final de noviembre fue la forma perfecta para que “Andy se despidiese, con una Stratocaster alrededor de su cuello, cantando a pleno pulmón y dejando sordos a aquellos que le presenciaban desde las primeras filas. Su visión artística única y su compromiso a la causa era tal que se mantuvo escuchando las mezclas para un nuevo trabajo y planificando una nueva gira desde la cama de su hospital“.

Desde su formación a finales de los años 70, y a pesar de haber tenido varias pausas, la carrera de Gang of Four ha estado llena de momentos estelares y numerosos lanzamientos desde su debut con Entertainment! en 1979. En definitiva, un total de diez discos de estudio repartidos a lo largo de cinco décadas y una importante carrera como productor, en la que se incluyen discos como el debut homónimo de Red Hot Chili Peppers en 1984 o trabajos de The Stranglers, Killing Joke o The Jesus Lizard, entre otros.

Una triste noticia. Descanse en paz Andy Gill.