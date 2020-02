Andrew Weatherall, productor y DJ británico, muere a los 56 años

Andrew Weatherall, uno de los productores más importantes de las últimas décadas en la música británica, ha muerto a los 56 años después de sufrir una embolia pulmonar. Weatherall será recordado para siempre por su labor en discos tan importantes como el Screamadelica de Primal Scream, con el que logró fundir definitivamente el rock y la electrónica a principios de los 90, abriendo un camino por el que muchos otros transitaron después y de una forma que pocas veces se había logrado hasta el momento.

Además de productor, Weatherall también será recordado por su trabajo como DJ, habiendo logrado remezclas inolvidables para artistas como Happy Mondays, Björk, Manic Street Preachers o New Order, o sus propios proyectos experimentales The Sabres of Paradise y Two Lone Swordsmen.

Descanse en paz.