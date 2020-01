Amatria nos lanza “Una Advertencia” sobre las noches locas de fiesta

Amatria está de vuelta y es más Amatria que nunca. El artista que ha puesto patas arriba la mayoría de salas y festivales del país en los últimos años lanza Una Advertencia. Este nuevo single, donde Joni Antequera reivindica su sonido más característico, le vale al cantante, productor y compositor para anunciar que el 17 de abril será la fecha en que verá la luz Un Disco, su nuevo proyecto discográfico, bajo el sello Vanana Records.

Han pasado ya algo más de dos años desde que publicara Algarabía, su anterior álbum. Desde entonces hemos podido conocer los dos primeros temas de Un Disco: Un Alud, éxito que firmó junto a Delaporte a finales de 2018, y Un Amor, canción con tintes latinos que Amatria dedicó al nacimiento de su primera hija y que editó en noviembre de 2019.

Este tercer single es una divertida ‘autoparodia’ en la que Amatria relata una época en la que a menudo le llamaba un grupo de amigos para salir de fiesta. Él siempre decía que no porque como él mismo explica salir para nada no le convencía. Eso sí, el día que decía que sí ya no volvía hasta el día siguiente. Desde entonces sus amigos bromean diciendo que no es capaz de salir “sin prenderse fuego“, y ahora él lo ha hecho canción advirtiendo a quien se acerque con un plan festivo que, como dice el tema, “si salgo de casa ya vuelvo mañana“.

Una Advertencia llega además con un delirante videoclip donde vemos a Joni multiplicado hasta por cuatro en el salón de su casa en un día soleado, bailando y explicando cómo él si sale es para pasarlo bien. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip ya se puede ver en YouTube. La canción ha sido escrita, producida e interpretada por Joni Antequera Amatria. Mezclada en Estudio Fluxus y masterizada por Pau Paredes y por el propio Amatria, este segundo adelanto de su próximo disco está editado bajo el sello Vanana Records. La portada del single es obra del artista Mauricio Sanguino.