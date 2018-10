Alucina con el nuevo en directo de Nine Inch Nails tocando “Ahead Of Ourselves”

Nine Inch Nails acaba de lanzar un video en directo de su tema Ahead of Ourselves, perteneciente a su actual gira, conocida como Cold Black and Infinite Tour, como motivo del anuncio de la extensión de la misma.

El videoclip ha sido dirigido por el realizador Brook Linder y es una muestra de lo que podemos esperar en los conciertos de estos nuevos-viejos Nine Inch Nails, una gira que ha devuelto a Reznor a la agresividad y furia de sus tiempos de The Downward Espiral, aunque con algunos años más.

Ahead of Ourselves es uno de los temas del reciente Bad Witch, uno de los discos del año para más de una publicación musical y que ha vuelto a llevar a Reznor a las raíces industriales de sus primeros trabajos.

La gira tiene previsto alargarse con nuevos directos en México con The Jesus and Mary Chain como banda telonera.

Entre otras sorpresas este tour nos ha traído a Nine Inche Nails tocando en vivo en su integridad Broken, uno de los EP’s más recordados de la banda o haber visto a Reznor tocar The Perfect Drug, por primera vez en directo, en toda su carrera.