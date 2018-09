Altru Ritmo, propuesta solidaria en el Matadero

Altru Ritmo es un festival, pero no al uso. Se trata de una propuesta de día completo que va más allá, donde la música unirá la parte más solidaria de la ciudad.

El próximo día 6 de octubre, en la Nave de Terneras del Matadero de Madrid, tendrá lugar esta gran fiesta. La música es un argumento importante y sobre todo, la excusa perfecta para demostrar nuestro lado más solidario y empático.

Desde las 11 horas y durante prácticamente todo el día, tendrán lugar 10 actuaciones de grupos nacionales que se han prestado para tal noble causa. Cabe citar que el festival es gratis pero el 100% de la recaudación de las consumiciones irá destinado a fines benéficos.

Analizando el cartel del Altru Ritmo

Sin duda alguna, compartimos el buen gusto en elegir a las bandas. Una de las que tenemos oportunidad de ver es a Rural Zombies. Los de Zestoa son uno de tantos grupos que lidera una nueva ola de sonido en el País Vasco y siempre son un filón en directo.

Otras de las noticias positivas que nos aporta este festival es la alta presencia de mujeres. Como amantes de la música es indispensable que esto suceda siempre. Así que este compromiso con la sociedad nos empuja a estar allí sin duda alguna.

Estrogenuinas, Agoraphobia y Nathy Faria son otros de los nombres que estarán allí. No queda aquí la cosa, Beluga, Salto, Playa Cuberris, Yogures de Coco, Eme Dj y The Royal Flash cierran el cartel. Además, habrá djs entre actuaciones para que no paremos de bailar.

Altru Ritmo, una propuesta más del Matadero

Está claro que este centro de cultura y ocio siempre está a la vanguardia. Múltiples son las propuestas que cada fin de semana acercan la música a los vecinos de la ciudad. Tener este espacio es un placer y nos alegra que la asociación Altru Ritmo le saque rendimiento.