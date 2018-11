Alma se incorpora al Mad Cool Festival

La artista finlandesa Alma-Sofia Miettinen, conocida profesionalmente como Alma, es la última incorporación al cartel del Mad Cool Festival.

Se trata de una artista que se hizo famosa a través de la versión finlandesa de un programa musical de talentos y cuya carrera arrancó en 2015 cuando apareció en el single Muuta ku mä de Sini Sabotage.

Al año siguiente lanzó los singles Karma y Dye My Hair, los cuales se convirtieron en los diez mejores éxitos en Finlandia. Su single de 2017 Chasing Highs repitió este éxito, y también alcanzó el top 20 en Alemania y el Reino Unido. Su debut en el mixtape Heavy Rules Mixtape fue lanzado en 2018 y llegó al top ten en Finlandia. Ha colaborado frecuentemente con la cantante inglesa Charli XCX y la cantante sueca Tove Lo.

La finlandesa se une de este modo a artistas como The Cure, Vampire Weekend, The National, Vetusta Morla o The 1975, entre otros.