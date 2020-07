Después de presentarnos sus dos primeros singles en solitario, It Ain’t Water y Rise, Alison Mosshart estrena hoy una nueva canción, o más bien deberíamos decir un spoken word, titulado Animals.

Este tema irá incluido en su próximo disco Sound Wheel, que nos adelantó ya con Returning The Screw, y que acompañará su libro de arte, poemas y relatos breves Car Ma que disfrutaremos a partir del próximo 7 de agosto. El disco estará disponible ese mismo día a través del sello Third Man Records.

BIOGRAFÍA DE ALISON MOSSHART

Alison Mosshart arranca su carrera en solitario, aunque es principalmente conocida como parte de The Kills y The Dead Weather. Luego de la disolución de Discount, un grupo punk de Florida, la cantante Allison Mosshart se mudó a Londres para asociarse al inglés Jamie Hince. Utilizando los pseudónimos VV y Hotel, el dúo formó The Kills, una banda de indie rock que logró atraer la atención de la discográfica Domino Records gracias a un estilo basado en la tensión sexual entre las voces femenina y masculina de sus dos integrantes y en sucios riffs de guitarra. El primer álbum de la banda, Keep on Your Mean Side (2003), despertó la admiración de los críticos a ambos lados del Atlántico. Su aún más descarnado y minimalista sucesor, No Wow, confirmó la promesa del debut. Midnight Boom (2008) aumentó aún más la reputación de The Kills, al conseguir pulir el sonido del dúo sin alterar el caos inherente de su música. Poco después Mosshart se unió a The Dead Weather, el proyecto de Jack White, para realizar dos discos. The Kills regresó en 2011 con Blood Pressures. Ahora es el momento de que Mosshart debute en solitario.

DISCOGRAFÍA DE ALISON MOSSHART

Como The Kills

Keep on Your Mean Side (2003)

No Wow (2005)

Midnight Boom (2008)

Blood Pressures (2011)

Ash & Ice (2016)

Con The Dead Weather

Horehound (2009)

Sea of Cowards (2010)

Dodge and Burn (2015)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

