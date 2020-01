Alicia Keys anuncia gira mundial con parada en Madrid y Barcelona

Alicia Keys, icono global de la música y ganadora de 15 premios Grammy, anuncia hoy ALICIA – THE WORLD TOUR, su esperado regreso a los escenarios. Keys llevará su repertorio cargado de éxitos mundiales a lugares emblemáticos de América del Norte y Europa, e incluirá una parada en el legendario Radio City Music Hall de Nueva York, ciudad natal de la artista. La célebre cantante, compositora y productora visitará las principales ciudades de ambos continentes, como Londres, París, Berlín, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, entre otras, dentro de la gira producida por Live Nation. En nuestro país realizará dos únicas paradas: 4 de julio en Madrid (WiZink Center) y 7 de julio en Barcelona (Palau Sant Jordi).

La confirmación de ALICIA – THE WORLD TOUR surge tras haber comunicado anoche el lanzamiento en todo el mundo de ALICIA, su séptimo álbum de estudio a través de RCA Records. Keys también permitió a sus fans echar un primer vistazo al impresionante diseño del disco. La pre-reserva del álbum está programada para el viernes 24 de enero, como parte de la celebración del cumpleaños de Alicia, que es el 25 de enero.

Keys lanzó el hit ‘Underdog‘, nuevo single del disco, a principios de este mes obteniendo un gran éxito entre la crítica: “una joya, una porción de pop-soul con una sensación de suave euforia” (Clash). El tema se convirtió en EE.UU. en la canción con la entrada más sonada en las 40 emisoras líderes de radio. Con los singles anteriores, como ‘Time Machine‘ y ‘Show Me Love‘, alcanzó el récord de ser 11 veces número 1 en la lista Billboard Adult R&B Songs airplay.

Además de interpretar sus nuevos temas, Keys repasará cada noche sobre el escenario todos sus clásicos – desde ‘No One‘, a ‘If I Ain’t Got You‘ pasando por ‘Girl on Fire‘ – en una experiencia sensorial y multimedia. Una meditación sobre el amor y la vida, una auténtica celebración llena de una energía magnética que solo la música en vivo es capaz de crear.

Los titulares American Express podrán comprar las entradas antes de la salida a la venta general, a partir del miércoles 22 de enero a las 10:00 a.m. y hasta el domingo 26 de enero a las 5 p.m. Asimismo, los usuarios registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa desde este viernes 24 de enero a las 10 a.m.

La venta general de entradas comenzará el lunes 27 de enero a las 10 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster.

Keys repetirá como presentadora en la próxima edición de los Premios Grammy, gala que se celebrará este domingo 26 de enero y que podrá seguirse en el canal CBS. Además, el 31 de marzo publicará su libro ‘More Myself ‘ a través de la editorial Flatiron Publishing.