Alanis Morissette anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Hoy, la siete veces ganadora del Premio Grammy y cantautora multiplatino Alanis Morissette anuncia las fechas europeas de su gira mundial 2020 que celebra los 25 años de Jagged Little Pill y el lanzamiento de su próximo álbum Such Pretty Forks In The Road.

Arancando el 23 de septiembre en Copenhague y terminando en el AccorHotels Arena de París el 22 de octubre, la gira tendrá en total 13 paradas en Europa. En todas las fechas Alanis contará con Liz Phair como artista invitada. En nuestro país realizará dos únicos conciertos: 17 de octubre Barcelona (Palau Sant Jordi) y 19 de octubre Madrid (WiZink Center).

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 28 de febrero a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es. Las entadas para el concierto de Madrid también estarán a la venta en wizinkcenter.es.

El miércoles 26 de febrero a las 10h, los usuarios registrados en livenation.es tendrán la oportunidad de acceder a la preventa.

Además hoy podemos escuchar una nueva canción, Smiling, que fue coescrita por Alanis y Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) y producida por Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Esta es la segunda canción que lanza Alanis de su noveno y esperado álbum, que saldrá a la venta el 1 de mayo.

La canción fue escrita originalmente para Jagged Little Pill The Musical y aparece en el programa y en la banda sonora oficial, interpretada por Elizabeth Stanley.