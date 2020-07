Alanis Morisette estrena “Reckoning”, cuarto adelanto de su nuevo disco

A pesar del inevitable retraso debido a la pandemia del coronavirus, cada vez queda menos para poder escuchar un nuevo disco de Alanis Morissette, con el que romperá un silencio discográfico de ocho años desde su Havoc And Bright Lights de 2012. Y es que, este esperado Such Pretty Forks in the Road iba a publicarse inicialmente el 1 de mayo, pero finalmente tenemos que esperar hasta el 31 de julio.

Sobre Reckoning, nueva canción de Alanis Morissette

Hasta el momento, ya hemos podido escuchar tres adelantos de este trabajo, y ahora es turno para el cuarto, titulado Reckoning. Anteriormente, ya habíamos podido descubrir Reasons I Drink, Smiling y Diagnosis.

Asimismo, el año que viene, Alanis estará presentando este disco en directo al mismo tiempo que celebra los 25 años de su álbum más exitoso, Jagged Little Pill.