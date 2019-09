After Brunch vuelve con fuerza y Moderat como gran atractivo este otoño

El verano ha sido el parón necesario para que After Brunch vuelva a la city con fuerzas renovadas y llene de electrónica la llegada del otoño. Y lo hará con tres grandes fiestas en su localización habitual, Florida Retiro, los domingos 22 de septiembre, 6 de octubre y 20 de octubre. Tres fechas que todo amante de la música electrónica debe apuntar en su calendario, pues todas ellas contarán con la presencia de grandes DJs internacionales que poco suelen prodigarse por nuestra ciudad: Guy Gerber, Apparat y &ME.

La fiesta de regreso a la icónica sala madrileña estará capitaneada por una de las grandes figuras del momento en la electrónica de baile, el dj y productor israelí Guy Gerber, que promete encender la pista de Florida Retiro con un magnético set de temas house y ritmos hipnóticos.

Dos semanas más tarde, el domingo 6 de octubre, la excusa para volver a Florida Retiro a celebrar un nuevo After Brunch lleva el nombre de Apparat. El dj alemán, uno de los más respetados de la escena berlinesa, y miembro de la banda Moderat, vuelve a encontrarse con el público madrileño al que brindará una de sus elegantes y eclécticas sesiones de baile.

Para terminar octubre por todo lo alto, el 20 de octubre llega a la cabina de Florida Retiro, &ME, el joven alemán que ha alcanzado la categoría de estrella tras una fulgurante trayectoria en los mejores clubes berlineses. Ya convertido en productor, &ME visitará After Brunch para deleitar a los presentes con un vibrante set en el que se mezclarán ritmos techno, house y soul.

Como comprobaréis, After Brunch arranca la temporada por todo lo alto. Y como son muchas las expectativas, la organización ya ha puesto a la venta las entradas de estas tres ediciones que pueden adquirirse ya en este link.