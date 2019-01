Volvemos esta tarde con la actualidad musical. Recordad que esta mañana hemos comentado novedades de Manic Street Preachers o el Huercasa Festival.

Fallece Lorna Doom, bajista de Germs

Lorna Doom, bajista de la mítica banda de punk de los 70 Germs, ha fallecido este miércoles. Así lo ha confirmado el batería original Don Bolles en su página de Facebook. En la banda, Doom fue compañera, entre otros, de Pat Smear, guitarrista de Foo Fighters.

Chad Smith informa sobre el futuro disco de Red Hot Chili Peppers

En una entrevista con la emisora Sirius XM, el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, ha dado nueva información sobre el futuro disco de la banda. “Empezamos a trabajar haciendo algo de ruido y tomando algunas notas juntos, y después las llamas nos alcanzaron y a la casa en la que currábamos“, ha asegurado Smith en referencia a los incendios que afectaron a California a finales de 2018. “No hubo daños“, ha indicado el músico antes de afirmar que eso ha ralentizado el progreso de elaboración.

Sharon Van Etten interpreta ‘Seventeen’ en la tele americana

La cantante publica este mismo viernes su nuevo disco de estudo, Remind Me Tomorrow. Para promocionar el lanzamiento, Sharon Van Etten ha acudido al programa de Jimmy Kimmel como artista invitada. Allí ha regalado una interpretación de Seventeen, uno de los temas del álbum que llegará en unas horas a plataformas digitales.

Sigrid presenta nuevo single

Don’t Feel Like Crying es el nuevo single compartido por Sigrid. La joven cantante escandinava está preparada para publicar su primer álbum. La salida de su debut está fechada para el próximo 8 de marzo.

Frank Carter & The Rattlesnakes anuncian disco

La banda liderada por Frank Carter ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. End Of Suffering saldrá el próximo 3 de mayo y Crowbar es su primer single. Frank Carter & The Rattlesnakes actuarán en el próximo Primavera Sound el 1 de junio.

The Blaze se suman al Doctor Music

El dúo de música electrónica francés es la última confirmación del Doctor Music. El regreso del festival catalán está confirmado para los próximos 12, 13 y 14 de julio. A la programación que contaba hasta ahora con The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Rosalía o King Crimson, se suma ahora The Blaze.