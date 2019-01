Volvemos esta tarde con el repaso habitual a la última hora. Recordad que a la mañana hemos comentado, entre otras cosas, el regreso de Bikini Kill.

El NOS Primavera Sound presenta su cartel

El hermano menor del Primavera Sound de Barcelona ha anunciado su programación para 2019. El festival celebrado en Porto ha presentado un cartel liderado por Solange, Erykah Badu, J Balvin, Rosalía, Interpol y Stereolab en el que hay pocas novedades respecto al de Barcelona. Sí destacan ausencias de grupos y artistas como Tame Impala o Cardi B.

Mac DeMarco confirma un nuevo álbum

El cantante actuará en el Primavera Sound 2019 y al parecer presentará música nueva. Mac DeMarco ha confirmado que estrenará este año su propio sello discográfico con la publicación de un nuevo álbum. No hay más información al respecto, pero el próximo abril comenzará un extenso tour en Coachella.

Noname visita Madrid y Barcelona

La rapera ha confirmado dos fechas en España dentro de la gira europea en la que presentará su aclamado Room 25, álbum publicado el pasado 2018. Noname pasará el 25 de abril por Barcelona (sala Razzmatazz 3) y el 26 de abril por Madrid (sala Moby Dick) para actuar por primera vez en nuestro país.

Manic Street Preachers avanzan su próxima película

La banda británica ha compartido el tráiler de Truth & Memory. Se trata de una película dirigida por Kieran Evans que cuenta la creación de uno de sus discos más ilustres, This Is My Truth Tell Me Yours, de 1998. El filme de Manic Street Preachers llegará a YouTube este jueves 17 de enero.

Patti Smith, primera confirmación del Festival Noroeste 2019

La veterana cantante fue confirmada este lunes como el primer cabeza de cartel del Festival Noroeste 2019. Patti Smith será uno de los grandes reclamos de la 33ª edición del evento que se celebrará un año más en La Coruña. La artista actuará el 9 de agosto.

Tears For Fears, en exclusiva en el 4Ever Fest

El festival valenciano anunció este lunes la primera incorporación a su cartel. La segunda edición del 4Ever Fest contará con la presencia del mítico grupo de los 80 Tears For Fears. Será una actuación exclusiva a nivel nacional y la única oportunidad de ver al dúo rememorar himnos como Shout o Everybody Wants To Rule The World.