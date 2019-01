Actualidad CrazyMinds (17 de enero – Mañana): Manic Street Preachers, Huercasa Country Festival, Chris Cornell y más…

Arrancamos ya el jueves 17 de enero con diversas noticias de actualidad que han llamado nuestra atención. Vamos a ello…

Hoy se estrena la película sobre el This is My Truth Tell Me Yours de Manic Street Preachers



Dirigida por el colaborador habitual de la banda, Kieran Evans, Truth & Memory ofrece una oportunidad única para ver a Manic Street Preachers en estado puro durante el proceso de creación de su legendario disco This Is My Truth Con entrevistas, sesiones en directo, vídeos detrás de escena, todo magníficamente editado por Evans, esta nueva pieza no solo encantará a los fans de la banda sino también a todo aquel que aprecie la fuerza y la honestidad de la película.

Truth & Memory se estrenará en YouTube el 17 de enero a las 7pm GMT. Los fans solo deben iniciar sesión en su cuenta de YouTube para unirse a la conversación en directo mientras ven el estreno aquí. Al igual que los foros de las bandas o los chats, éste será un espacio para que los fans participen y compartan historias, a la vez que disfrutan de contenido exclusivo. Por ahora, te dejamos con el trailer:

Huercasa Country Festival anuncia a Ashley Campbell como primera confirmación

La próxima edición de Huercasa Country Festival se celebrará los días 5, 6 y 7 de julio de 2019, y justo acabamos de saber que contará con Ashley Campbell como primera incorporación de lujo.

La hija menor del legendario Glen Campbell se dio a conocer por su trabajo apoyando las últimas giras de su padre como instrumentista de banjo, teclista y cantante de armonías. Ahora, Ashley camina por su cuenta y ofrecerá esta única cita en nuestro país este verano.

Recordemos que el próximo jueves 31 de enero termina la venta de abonos anticipados con descuento, aunque un año más la entrada para menores de 16 años será gratuita, siempre y cuando vayan acompañados por un adulto.

Habrá concierto homenaje a Chris Cornell en Madrid

Tras el adiós de Chris Cornell el pasado año, muchos de los fans y seguidores de su impresionante legado musical han decidido organizar un concierto homenaje compuesto por un extenso repertorio de grandes temas, tanto de las míticas bandas de las que formó parte, Soundgarden, Temple of The Dog y Audioslave, así como de algunas de sus composiciones en solitario.

Más de una veintena de músicos, integrantes de destacadas bandas en la escena madrileña, formarán parte de este emotivo tributo, tanto en eléctrico como acústico. Pronto podremos saber las bandas que generosamente se han prestado a formar parte de esta cita inolvidable, que será el próximo sábado 9 de Marzo en la sala Caracol (Madrid).



Pasajero anuncia nuevas fechas en su gira

Tras el estruendo con el que Pasajero irrumpió en la actualidad musical con su nuevo álbum Antídotos Fugaces,su rock con texturas electrónicas continúa de gira por el territorio nacional.

Las próximas paradas serán en la Sala El Sol de Madrid (14 febrero), El Gran Café de León (22 de febrero) y La Fábrica de Chocolate de Vigo (23 de febrero), y acaban de anunciar que acompañarán a Rufus T. Firefly en su concierto del 19 de enero en Zaragoza (Las Armas).