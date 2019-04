El pasado viernes 29 de marzo se celebró la gala del Rock & Roll Hall of Fame 2019. Como cada año, el Salón de la Fama incluye nuevos rostros a su selección histórica de artistas y grupos de máxima influencia en la música rock. Para poder acceder es necesario llevar al menos 25 años dentro de la industria sonora.

Este año los elegidos que han ingresado en este selecto club han sido cinco bandas y dos solistas: The Cure, Radiohead, Def Leppard, The Zombies, Roxy Music, Janet Jackson y Stevie Nicks. Todos ellos recibieron homenajes a través de los discursos de otros músicos como Trent Reznor o David Byrne. Asimismo, hubo algunas actuaciones muy especiales a lo largo de la ceremonia.

Una de estas apariciones en vivo fue la de Roxy Music. El grupo liderado por Bryan Ferry no actuaba en directo desde 2011. Su reunión no se dio por completo, puesto que faltaban el batería Paul Thompson y Brian Eno. Sin embargo, los otros tres miembros originales (Ferry, Phil Manzanera y Andy Mackay) sí se subieron al escenario para interpretar clásicos como Avalon o Love Is The Drug.

Stevie Nicks, cantante de Fleetwood Mac, fue otra de las protagonistas de la gala al actuar junto al ex-One Direction Harry Styles. El joven músico fue el encargado de dar el discurso de inducción de Nicks y ella se lo agradeció invitándole a su actuación para interpretar el tema Stop Draggin’ My Heart Around. Sirvió también como homenaje al fallecido Tom Petty que compuso la versión original en 1981.

En el caso de Radiohead, tan solo pudieron acudir al Rock & Roll Hall of Fame dos de sus miembros: Phil Selway y Ed O’Brien. Por ello no hubo actuación, pero sí un extenso discurso de David Byrne en el que citó dos razones por las cuales la banda británica ingresó en Salón de la Fama: “La música, la calidad y la constante innovación en la música; pero igualmente por las innovaciones en cómo publican su trabajo y cómo lo comercian y llevan al público“.

Por otro lado, Trent Reznor (Nine Inch Nails) fue el encargado de dar el discurso de ingreso de The Cure en el Hall of Fame. A pesar de que su banda no lo ha conseguido aún y el compositor se refirió a este hecho en 2018 (NIN han sido nominados en dos ocasiones) asegurando que no le importaba “una mierda”, Reznor se subió a la tarima para dedicar unas palabras a la formación de Robert Smith.

“El primer álbum que escuché fue Head on the Door, y no había escuchado nada como eso antes. Y un montón de oscuridad que sentí en mi cabeza estaba volviendo a mí a través de los altavoces y voló mi mente. Era como si esta música estaba escrita solo para mí“, aseguró Reznor al recordar su primer momento al escuchar a The Cure, y añadía en su largo discurso: “Escuchando esto, de pronto me sentí conectado y ya no tan solo en el mundo“.

En cuanto al resto de protagonistas de la noche, destacó el discurso de agradecimiento de Janet Jackson, en el que pidió al Hall of Fame que ingresara a más mujeres en 2020 después de que Janelle Monáe realizara el discurso previo.

Finalmente, Brian May, el guitarrista de Queen, fue el encargado de presentar a Def Leppard, mientras que The Zombies, los más veteranos de la gala, fueron presentados por Susana Hoffs (The Bangles). Todos ellos, junto a Ian Hunter (Mott The Hoople) y Steven Van Zandt pusieron el broche a la velada con una interpretación conjunta del himno All The Young Dudes.