A Robert Smith le está costando componer el nuevo disco de The Cure

Sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos del verano musical será el concierto que The Cure ofrecerán en el londinense Hyde Park para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de su primer single. Pero la banda liderada por Robert Smith no sólo mira al pasado sino que también lo hace al futuro, ya que están preparando el que será su primer disco en los últimos 10 años.

Con motivo de su papel como uno de los organizadores del Meltdown Festival de este año, Smith ha hablado sobre la evolución de este trabajo, que parece no estar yendo muy bien. Por el momento, le está costando componer las canciones, ya que ha intentado no escribir sobre cómo se siente, pero el resultado han sido canciones en su opinión muy secas e intelectuales con las que no se siente representado.

No obstante, el hecho de haber sido el curador del Meltdown Festival de este año le ha dado la oportunidad de escuchar a muchísimas nuevas bandas, lo que le ha hecho contagiarse de su creatividad y entusiasmo. Por el momento, habrá que confiar en que el bueno de Smith va a recuperar la inspiración, y es que él mismo admite que no quiere fallar a sus compañeros y a sus fans después de haberse comprometido a componer y grabar nuevas canciones. Esperemos que el resultado sea lo suficientemente bueno para no desmerecer el legado de The Cure.