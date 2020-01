A punto de arrancar la gira de Fat White Family

Los londinenses Fat White Family alzarán el domingo 2 de febrero en Biarritz (Atabal) el telón de una gira que también transcurrirá por Madrid (el día 6, en But), Valencia (el 7, en La Rambleta, Ram Club) y Barcelona (el 8, en Apolo). En estas actuaciones contarán con los siguientes grupos como teloneros: YGGL en Biarritz, El Grajo en Madrid y Diamante Negro en Valencia y en Barcelona.

Fat White Family se formaron en un squat en Peckham, un barrio del sur de Londres, en 2011. La banda pronto obtuvo el aplauso de la crítica y el público gracias a unos directos salvajes, casi autodestructivos, que mezclaban rock & roll, post-punk, country y psicodelia nihilista, recordando a The Fall (puestos a elegirles un solo ídolo, sería la banda que capitaneó Mark E. Smith, sobre todo su parte más abrasiva), The Birthday Party, Butthole Surfers y, por que nó decirlo, Charles Manson. Tras una serie de conciertos muy intensos y memorables a principios de 2013, la formación, ya con sede en el distrito londinense de Brixton, lanzó en marzo de aquel año su primer sencillo, Cream Of The Young.

Su LP de debut, Champagne Holocaust, llegó dos meses después a través del sello Trashmouth (en USA vio la luz al año siguiente, vía Fat Possum), al que fueron siguiendo diversos singles durante el resto del año y 2014: un split con el grupo Taman Shud, Touch The Leather, I Am Mark E Smith… También pusieron en marcha una campaña en PledgeMusic para financiar su participación en la edición de 2014 del festival South By Southwest de Austin, lo que derivó en una gira por Estados Unidos y en el EP Crippled B-Sides And Inconsequential Rarities, que entregaron a quienes contribuyeron a pagarles el viaje. Su segundo disco, Songs For Our Mothers (2016), que es aún más vitriólico e indignado que el primero y apareció en el sello Without Consent, fue descrito por su vocalista, Lias Saoudi, como “un intento de, realmente, llegar a la mierda que acecha en el centro de mi propia alma y en la de todos los demás”. Se promocionó con el single Whitest Boy On The Beach, tema que en 2017 fue elegido para cerrar los créditos de la película T2: Trainspotting 2. Definitorio.

“Serfs Up!” ha sido descrito como “triunfal y trascendente” en The Quietus y para The Irish Times “se escucha como un álbum pop al que podrías golpear cuando el mundo esté a punto de terminar o simplemente te enterarás de que el Brexit se ha retrasado hasta 2020”. Menos caótico que sus predecesores y facturado en Sheffield, en un intento (victorioso) de alejarse del vicioso entorno en el que se había desarrollado su trayectoria, el álbum amplia su abanico de referencias (funk, krautrock, lounge) y les muestra en lo más alto de su inquietud.

Conciertos de Fat White Family

2 Feb – BIARRITZ – Atabal + YGGL – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-fat-white-family-biarritz-febrero-2020/

6 Feb – MADRID – But + El Grajo – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-fat-white-family-madrid-febrero-2020/

7 Feb – VALENCIA – La Rambleta (Ram Club) + Diamante Negro – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-fat-white-family-valencia-febrero-2020/

8 Feb – BARCELONA – Apolo + Diamante Negro – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-fat-white-family-barcelona-febrero-2020/