CrazyMinds

Conexión Valladolid Festival acaba de anunciar siete nuevas incorporaciones para su próxima cita: La M.O.D.A, Green Valley, Anni B Sweet, Kitai, Carmen Boza, Guitarricadelafuente y Vila Chinaski, que se suman a los ya anunciados Vetusta Morla, Rozalén, Amaia, SFDK, Beret, Depedro, Carolina Durante y Ángel Stanich.

Con estas siete nuevas incorporaciones, el festival vallisoletano cierra su escenario principal aunque según la propia organización no se descartan sorpresas. El evento, que se celebrará el 21 y 22 de junio, ya se ha posicionado como uno de los festivales de verano más importantes del panorama nacional y dará la bienvenida al verano por todo lo alto en la Antigua Hípica (Pinar de Antequera), en un entorno natural a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad.

Distribución por días

Conexión Valladolid Festival también ha desvelado recientemente su cartel por días, que tras las nuevas incorporaciones luce así:

– El viernes 21 de junio Rozalén, Amaia, SFDK y Carolina Durante compartirán escenario con Green Valley, Anni B Sweet, Guitarricadelafuente y el vallisoletano Vila Chinaski, que presenta esta misma semana su primer EP ‘Altamar’.

– La jornada del sábado, encabezada por Vetusta Morla y los ya confirmados Beret, Depedro y Ángel Stanich se amplía con La M.O.D.A., Kitai y Carmen Boza.

Venta de entradas

Todo el que quiera asistir puede adquirir su entrada de día o abono con oferta limitada hasta la nueva subida. Actualmente los abonos para los dos días están a 55€ y la entrada para cada día a 35€. Ambos pueden adquirirse de forma online en la web oficial del festival www.conexionvalladolid.es , en Wegow y Festicket con el Pack ‘Abono + Experiencia’.

Además la organización ha habilitado puntos de venta físicos en Valladolid y alrededores. Los abonos para los dos días ya se pueden conseguir en el Kafka (C/ Arribas, 14, Valladolid), Urban Café (C/ Pedro de Valdivia, 8, Arroyo de la Encomienda, Valladolid), taquillas del LAVA (Pso. Zorrilla, 101, Valladolid) y La Tapita (C/ Gutiérrez Mellado, 2, Tordesillas) hasta el nuevo cambio de precio.