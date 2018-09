Los Vinagres lanzan nuevo single: “Me pone rabioso tu forma de andar”

Los Vinagres siguen presentando poco a poco su nuevo disco Los Volcanes con un nuevo single que se titula Me pone rabioso tu forma de andar. El lanzamiento está previsto para el próximo 5 de octubre, aunque ya se pueden reservar las copias en distintas plataformas.

Para la banda canaria, se trata de un importante paso en su carrera, ya que después de diversos EPs y singles por fin dan el paso definitivo al formato LP. Como el propio trío dice, en este álbum darán rienda suelta al sonido del “rock volcánico”, mezclando perfectamente sus influencias rockeras y latinas. Ellos se consideran “verbeneros” y “canallas”, y con este trabajo pretenden dar el paso de calidad definitivo.

Después de Chibichanga, Aunque llueva y Los volcanes se duermen, este cuarto single nos muestra un ritmo contundente y tropical gracias a una de esas canciones con un mensaje romántico y pasional donde la letra y lo instrumental comparten protagonismo dentro de su entrañable locura.

Conciertos de Los Vinagres:

La banda canaria anuncia las fechas de presentación de su disco:

Sábado 6 de octubre MADRID Fnac Callao 19.00 h.

Martes 9 de octubre BARCELONA Fnac Las Arenas 19.00 h.

Tracklist de Los Volcanes de Los Vinagres:

1. Júrame que me olvidaras

2. Los volcanes se duermen

3. Me pone rabioso tu forma de andar

4. Eres bonita

5. Aunque llueva

6. No te pongas carmín

7. Sácate los colmillos

8. Verbenita

9. Chibichanga

10. Me estás avinagrando